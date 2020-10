Hotelieri, čo ak v zime nenasneží?

Veľkonočnú lyžovačku v tomto roku sme si neužili. Pre Corona krízu. Aké budú nasledujcúce zimy? Budeme lyžovať alebo znova zostaneme doma? O tom nerozhoduje len súčasná pandémia ale aj to, či nasneží ...

Zima 2019/20 bola v porovnaní so zimou 2015/16 o 1,5°C teplejšia. Aké budú nadchádzajúce? Na túto otázku by sme mali hľadať odpoveď, pretože sa nachádzame v období, keď svet už nemôže zmietnuť zo stola riešenie problémov životného prostredia. Moderný spôsob lyžovania na lyžiarskych svahoch umelo zasneženými kanónmi tento problém ešte prehĺbuje: prevádzku zasnežovacej techniky je potrebná nielen voda ale aj pohonné hmoty, ktorých spotreba negatívne vplýva na kvalitu životného prostredia. Je to fakt, ktorý nemôžeme opomenúť nielen pri riešení aktuálnych problémov zimných stredísk na Slovensku, ale aj pri nastoľovaní do budúcna zameraných strategických cieľov.

Trocha histórie: Kedysi, keď bolo snehu dosť, trápil nás problém predĺžovania sezóny. Riešil sa umelým zasnežovaním snehovými kanónmi. Ten prvý sa dostal na svah v roku 1973. Koncom sedemdesiatych rokov sa v Alpách zasnežovalo až 30% všetkých zjazdoviek. Vďaka nasadeniu sa niektorých progresívne mysliacich zamestnancov bývalého Slovenského či Českého vládneho výboru pre cestovný ruch (poradné orgány vtedajších národných vlád) a ich priamou spoluprácou s ľuďmi v regióne, Slovensko dokázalo zachytiť nové trendy a naše zimné strediská začali využívať výhody umelého zasnežovania v tesnom závese za alpskými. Umelý sneh priniesol aj ďalšie výhody: je kompaktnejší ako prírodný a dá sa viackrát upravovať, takže sa začal využívať po celú zimnú sezónu. Navyše aj v strediskách pre trvalú snehovú pokrývku veľmi nízkych nadmorských výškach.

Zimné strediská rástli a mnohé z nich sa menili na veľkoplošné „skiparky“. Stromy padali v prospech lyžiarskych stredísk a už v roku 1978 vyprovokovali hnutie, ktoré hlása: „Les chráni vrch!“ Napriek tomu už v roku 1986 sa zasnežovacie kanóny stali štandardom – a aj v našej krajine bola ich výstavba finančne podporované vládou. Ale ako ďalej pri otepľovaní sa počas zimných mesiacov?

Téma pre inovácie: Rozhodnúť sa, čo robiť, snáď napomôže nápad výroby priemyselnej tkaniny, ktorá umožní lyžovanie aj bez snehu. Jeden taký „Skiteppich“ vyvinuli v rámci Start up „Mr. Snow“ (založený absolventmi Technickej univerzity v nemeckom Chemnitzi). Výskum posunuli na realizáciu firme Vis GmbH v Treuene, kde sa overili všetky potrebné vlastnosti novej technickej textílie. Pre bežecké lyžovanie je už dokončená (nie je zatiaľ vhodná pre výkonnostný šport). Realizácia dobrého nápadu zastala na cene. Tá je zatiaľ neprimerane vysoká (pre stredne vysoký vrch pol milióna Euro). Záujemcovia sú zatiaľ z Číny a zo Škandinávie. Posledne menovaní budú na novej textílii zrejme testovať výrobu nových lyží. Pretože podľa slov Ing. Miroslava Grešu, riaditeľa záujmového združenia lanoviek a vlekov Lavex, technická textília bude potrebovať iný typ umelej skĺznice.

Odkiaľ na to vziať peniaze? Nemecké médiá informujú, že saské ministerstvo hospodárstva medzi rokmi 2010 až 2019 poskytli zimným strediskám pre umelé zasnežovanie vysokú finančnú podporu. Najviac dostal Schöeck (viac ako pol milióna Euro), nasleduje Klingenthal s 330 tisíc Euro pre jednu zjazdovku! Na treťom mieste s 300 tisíc Euro je Oberwiesenthal, najvyššie položený saský lyžiarsky región. Investícia podporila nárast návštevnosti (o 23% v porovnaní so zimami 2013/14 a 2016/17 na 281 000 návštevníkov). René Lötzsch zo spoločnosti Fichtelberg Schwebebahnen GmbH hovorí, že v prípade Oberwiesenthalu sa predpokladá, že vďaka nadmorskej výške dokáže v budúcnosti dosiahnuť s umelým zasnežovaním naďalej pozitívne výsledky.

Čo naše zimné strediská? Ako prežijú budúce sezóny? Aj bez pandémie Corona vírusu to bude pre niektoré zrejme veľmi ťažké. Ak budú chcieť prežiť a krízu prekonať, bez dôkladných analýz a inovácií to nepôjde.