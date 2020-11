Covid: neporovnávajme ale spolupracujme

Sme na tom lepšie ako sú vo Švajčiarsku, lebo u nás umrelo doteraz menej ľudí. Čo sa skrýva za týmto faktom? Pozrime sa na to bližšie.

Švajčiarsky zamestnanec dostáva brutto mzdu zníženú o sociálne a úrazové poistenie. Z tejto netto mzdy si sám platí zdravotné poistenie. Vyhľadá si jednu pre neho najvhodnejšiu zdravotnú poisťovňu, pričom všetky sú súkromné. Tieto ponúkajú od základného poistného balíka celý rad ďalších výhod – samozrejme, za úhradu, pričom sa platí vopred. Ale to nie je všetko. Ak Švajčiar ochorie a vyhľadá zdravotné ošetrenie, lekárovi musí zaplatiť spoluúčasť. Nie je to vysoká čiastka, ale je to úplne iný systém, ako u nás. Je to typické pre „spoluprácu“, s ktorou sa vo Švajčiarsku stretnete veľmi často. „Ja urobím niečo pre Teba a Ty máš možnosť sa na tom spolupodieľať.“ A naopak. Aj preto si Švajčiari vymáhajú priamu demokraciu, teda svoju „spoluprácu“ spoluúčasť na riadení štátu. Presne tak, ako kedysi starí Rimania (vtedy muži od 20 rokov), ktorí za svoju pripravenosť ísť do boja si vynútili účasť na riadení Ríma, čím si zabezpečili svoje demokratické práva.

Pravdou je aj fakt, že Švajčiari majú silný pocit zodpovednosti a dodržujú princípy etiky. Ich vedec – psychológ K.Jung priradil Švajčiarsku kvality znamenia Panny, pričom tvrdil, že krajina má svoje čaro, ktoré dostane do vienka aj každý novorodenec. Azda preto Švajčiari majú veľmi blízko k prírode, konajú metodicky, uvážene, triezvo, duchaplne a logicky... Preberajúc zodpovednosť sám za seba ovplyvňuje aj ich prístup k smrti. Švajčiarsko je jedna z mála krajín, kde je povolená eutanázia. Je to krajina so špičkovými farmaceutickými firmami, ale možno práve preto ľudia žijúci v tejto krajine vnímajú smrť ako prirodzený proces života, ktorý sa tak, ako začína, raz aj skončí.

U nás vnímanie konca (fyzického či ideologického) často neberieme ako príležitosť pre vznik niečoho nového, ale príliš sa držíme matérie a toho starého. Zubami-nechtami. Ťažko dovolíme ľuďom, ktorým nadišla ich chvíľa, prirodzene umrieť –nenecháme ich v pokoji odísť. Možno je to preto, že sme sa sami k sebe stali menej citliví a tým si nedokážeme sami sebe účinne pomôcť a vybrať si cestu, ktorou chceme ísť. Corona kríza to len potvrdzuje.

Mnohí sme nespokojní sami so sebou a potom sa kriticky a nespokojne správame ku všetkému v našom okolí. Hľadáme obeť, pritom zabúdame, že sme sami obeťou. Často krát pre vlastnú vnútornú neslobodu čakáme na to, že za nás rozhodnú tí druhí. V nedávnej minulosti sme boli dlho presviedčaní o jedinej strane s patentom na rozum. Tá dnes nezmenila svoje postoje a z opozície kritizuje iných, že iní to nevedia tak ako to vedia len oni. Tvrdia, že všetko, čo robia dnes iní, je nedokonalé. Pritom dnes dobre vieme, z ktorých odborov získali nedostatočnú. Nie ako priemer niekoľkých mesiacov, ale rokov!

Preto prosím, naučme sa navzájom spolupracovať. Nemyslím tým kolaborovať, ale myslieť a konať uvážene tak ako v spomenutej malej európskej krajine. Nielen ako občania, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych či politických zoskupení. Po poučení z chýb by mal systém riadenia pandémií fungovať lepšie, vrátane samosprávy, štát nevynímajúc.

Pretože dnes sa nejedná ani tak o počet mŕtvych v dôsledku ochorenia Covid 19, ale o zdravie nás všetkých. Je to azda prvá diagnóza s rôznymi príznakmi (ba dokonca aj bez príznakov)ochorenia. Zatiaľ je to z hľadiska úmrtnosti vo svete piata choroba (ešte pred tuberkulózou ai.). Dnes ešte nevieme, aké následky táto choroba pre človeka so sebou prinesie a koľko to bude nielen štát,ale aj zamestnávateľov či samotné rodiny ešte stáť.