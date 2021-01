Pierre Cardin: “I did it my way“

Svet módneho dizajnu je hnacím motorom pre textilný, odevný, obuvnícky priemysel či obchod. Corona kríza ukazuje potrebu zmien. Akých?

Obmedzenie voľného pohybu osôb ako aj osobných kontaktov vyvolalo potrebu obmedziť predaj v obchodoch. Dopláca to najmä odevný priemysel, ktorý prakticky nemá inú možnosť, len sa v oblasti predaja obrátiť na on-line predajnú sieť. Mnohí z výrobcov sú, alebo stoja pred insolventnosťou, čím je ohrozených množstvo pracovných miest. Zvýšenie obratov on-line predajnej siete kladie vyššie nároky na doručenie tovaru jednotlivcom, čo má negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Na druhej strane sklady obchodníkov s módnym tovarom (výrobcovia majú často vlastnú obchodnú sieť) sú preplnené nepredajným tovarom, ktorý je buď možné predať s vysokou zľavou alebo ho nechať spáliť.

Invencie, ktoré by mohli priniesť zmenu do „módneho priemyslu“, by mohli zvrátiť tento vývoj. Kto s nimi príde? Kedysi to bol aj Pierre Cardin, módny návrhár s mnohými ideami. Jeho rozlúčka so životom koncom decembra 2020 vo veku 8 rokov dáva nádej, že sa skoro nájde niekto, kto pochopí, že zmena je nevyhnutná. V oblasti dizajnu, výroby ale aj obchodu.

Prečo by to mal byť človek ako Pierre Cardin?

Bol to veľký inovátor, ktorý so svojou futuristickou módou zaskočil niektorých estétov. V polovici 60-tych rokov prekvapil so „Space Age“ – astronautickou módou. Na mólo priniesol kombinézy, vysoké úzke čižmy, kabáty bez rukávov, kovovú bižutériu! Svoje kolekcie nazval „Cosmocorps“ či „Star Trek“. Azda pret si vyslúžil prezývku „Enfant terrible“, čo mu však nevadilo.

Cardin predbehol svojich kolegov transformáciou „Haute Couture“ (špičková móda šitá v salónoch na mieru s vysokým obsahom ručnej práce – zvaná aj“ made to the mesasure“ resp. „measure made“) na Prȇt-a-porter“ (móda zvaná aj „ready made“, teda šitá podľa veľkosti pre neznámy trh). Kolegovia hovorili o rebélii, takéto riešenia dovtedy neurobil žiaden z módnych návrhárov! Cardin sa však nevzdal, navrhoval dokonca aj spodné prádlo, ktoré predával v sieti obchodov LIDL. Tým spropagoval svoju značku ako nikto iný pred ním.

Cardin spoznal, že mnohé riešenia majú spoločný základ. Tak pre mužov, tak pre ženy, čím sa stal zakladateľom módy „UNISEX“. Cardin, ako jeden z mála módnych návrhárov, navrhoval a šil pre ženy ako aj mužov, hoci v posledných rokoch sa viac venoval mužskej móde. Jeho skúsenosti boli pozoruhodné. Už v roku 1954 otvoril zvlášť obchod pre ženy – EVA, tak pre mužov – ADAM.

Cardin ako prvý módny návrhár skomercionalizoval svoju značku (založil ju v roku 1950). Poskytol ju pre početné produkty ako napr. minerálnu vodu, kuchynské príbory, posteľnú bielizeň, nábytok a autá. Jeho záujem presahoval oblasť odevov... skomercializoval dokonca aj gastronomické špecialít ako francúzske šampanské, husaciu pečienku...

Cardin žil a tvoril v minulom storočí. Len v jeho závere vznikli IT technológie, ktoré menia aj svet módneho návrhára (využíva sa počítačov grafický dizajn, nekreslí sa rukou), výroby (v konštrukcii sa využíva SW program CAD), či obchodu (objemy realizované on-line rastú oveľa rýchlejšie ako v kamenných obchodoch). Napriek tomu masová výroba, ktorá žala úspechy v minulom storočí, trpí krízou a navyše nepriaznivo vplýva na životné prostredie. Výroba sa presúva najmä do ázijských krajín, ktorých mnohí obyvatelia šijú pre ľudí s úplne inými rozmermi tela. V prípade, ak sa nedodrží technológia výroby navrhovaná módnym návrhárom, vzniká odev (ale aj obuv), ktorá jednoducho nesedí rovnako všetkým obyvateľom sveta. Potom sa stáva, že niektoré ženy či muži vyzerajú vo svojich „módnych“ odevoch niekedy zúfalo smiešne.

Výroba módneho odevu „na telo“ zákazníka vyžaduje často „kamufláž“ (zmenšenie či zväčšenie niektorej časti strihu) tak, aby konečný model "sedel" jeho nositeľovi harmonicky. Ak by sme dokázali výhodne prepojiť návrh s výrobou a obchodom, ušetrili by sme nielen náklady spojené so zhotovením a predajom konfekcie, ale ušetrili by sme aj prírodu. IT technológie sú k dispozícii, takže len do toho! Ako na to? Ďalšia inovátorka – Anne Burda, je ďalším vzorom pre inovácie... Len v súčasnosti by sa nešilo podľa módnych návrhov doma, ale masovo ale aj „made to the measure“ konkrétneho klienta podľa jeho individuálneho výberu módneho návrhu... Skladoval by sa už len textilný materiál, pričom by vzrástli náklady na kvalitu vzdelania. Ak by len 30% produkcie odevov bola „šitá“ regionálne, svet by sa zmenil a napredoval by iným smerom... a to je len jeden z návrhov pre dnes tak potrebné inovácie!

Pierre Cardin, model z roku 1960

Pierre Cardin ako človek a tvorca:

Narodil sa 2.7.1922 v Benátkach francúzskym rodičom. Jeho otec bol obchodník s vínom. Keď mal 2 roky, jeho rodičia odišli do Francúzska.

Vyštudoval architektúru, ale po 2.svetovej vojne ho zaujal módny návrh. Svoju kariéru začal u Paquina, u ktorého pomáha navrhovať kostými pre Jeana Coctequsa „La Belle et La Bete“ . Ten ho zoznámil s Diorom.

Už v roku 1947 pracoval v tíme s Diorom pri tvorbe jeho „New Look“ (povojnový prevratný dizajn zvýrazňujúci ženské krivky). V roku 1950 od neho odišiel a začal formovať svoju kolekciu, ktorú predstavil v roku 1953. O rok na to založil v Paríži 2 butiky – EVU a ADAMA, zvlášť pre ženy a mužov. Jeho meno bolo vždy spojené s avant garde.

Bol veľkým inovátorom. Jeho prínos v oblasti módneho návrh však bol často verejnosťou prehliadaný. Zanechal za sebou bohatú tvorbu plnú špecifických detailov. Jeho odevy mali detailný strih a precízne spracovanie. Obľuboval Jersey, ktorý poskytoval nositeľovi príjemný pocit. Obľuboval asymetriu (ako princezná Diana) a inovatívne tvary strihov.

Bol tvrdohlavým obchodníkom. Stal sa jedným z najbohatších Francúzov. Okrem skomercionalizovania svojej značky investoval aj do nehnuteľností. V roku 1969 kúpil v blízkosti parížskeho prezidentského paláca staré divadlo, rekonštruoval ho premenoval na „Espase Pierre Cardin“. Vytvoril z neho kultúrne centrum s konferenčnými sálami, luxusnou reštauráciou, umeleckou galériou, a sálu pre prehliadky jeho módneho domu. Do jeho vlastníctva(od roku 1981) patrí aj známy Maxim. V roku 2001 kúpil zámok slobodomurára grófa a spisovateľa markíza de Sade v juhofrancúzskom Lacoste a Azúrskom pobreží si nechal vybudovať futuristickú vilu. Zároveň v Paríži založil vlastné múzeum, pretože pre neho bola móda nielen živnosť, ale predovšetkým umenie. O sebe povedal: „Keď je noc, vidím formy, materiály, farby. Keď sa zobudím a zažnem svetlo, kreslím a píšem.“ Pierre Cardin, model z roku 1966