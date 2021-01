K téme: stravné lístky a zdravá výživa

Zdravé stravovanie počas pracovného dňa posilňuje imunitu. Mnohí však prídu do práce aj bez raňajkovania. Aké to má súvislosti?

Zdravá výživa je dôležitá téma, do ktorej má čo hovoriť aj štát. Kým v Nemecku vláda nedávno riešila spôsoby zvýšenia kvality mäsa (pred nejakým rokom aj vajec), u nás je stále v riešení otázka stravných lístkov. 18. januára RTVS Rádio Slovensko otvorili anketu o raňajkách, pričom jedna z výživových poradkýň sa zmienila informácii z výskumu: mnohí ľudia prídu do práce bez raňajkovania, pričom sa od nich očakáva, že v dopoludňajších hodinách by mali zvládnuť gro svojej práce. Následne príde čas obeda...a s ním nielen otázka obedovania a s tým súvisiaca schopnosť posilniť vlastnú imunitu, ktorá je dôležitá nielen pre vlastné zdravie, ale aj pre schopnosť športovať.

Pritom v spoločnosti „zúri“ pandémia Covid-19. Britský premiér, ktorý ochorenie prekonal, teda je si viac vedomý ako ktokoľvek iný o pripravenosti človeka toto ochorenie prekonať ľahšie, propaguje schudnutie na optimálnu váhu prostredníctvom športu. Ak sa pozorne prizrieme, ako to vyzerá s optimálnou váhou jednotlivých ľudí na Slovensku, nielen Briti, ale aj Slováci či Slovenky majú dôvod vo vzťahu k svojej váhe na sebe viac pracovať.

Zdravá výživa je nielen témou pre jednotlivcov či obchodníkov s potravinárskym tovarom, ale aj pre politikov, vrátane vlády. Reálne sa prejavuje aj cez „stravné lístky“, nezdanený náklad sociálnej politiky štátu. Malo by nás – každého jednotlivca, či firmy, pre ktoré pracujeme, zaujímať, aká je je jeho filozofia a aké nástroje k dosiahnutiu cieľa používa, t.j. aby výživa vola skutočne zdravá.

Keď nakupujem v potravinovej veľkopredajni, vidím množstvo preplnených nákupných vozíkov zaplatených stravnými lístkami. Tými istými, ktoré boli kedysi určené pre stravovanie zamestnancov počas výkonu ich práce- na jedlo. Dnes je to aj pre potravinársky tovar (potraviny). Kým jedna strana mlčí, pretože chce ušetriť na jedle, druhé tiež, hoci v ich vlastnom záujme je, aby zamestnanci boli schopní počas pracovnej doby vysokého výkonu a boli zdraví, aby mali silnú imunitu pre ľahké zdolanie chorôb - aj Covidu-19.

Ak štát, ktorého prvoradým záujmom sú zdravé a výkonné generácie, bude naďalej prehliadať význam zdravej výživy, na jedle šetriaci zamestnanci budú naďalej nakupovať potraviny, z ktorých si niečo ukuchtia sami doma- V rytme tohto šetrenia odídu do dôchodku, v ktorom sú už mnohí prinútení častokrát na jedle ušetriť. Výsledkom je skôr či neskôr oslabený organizmus, oslabená imunita, zvýšené riziko ochorenia i úmrtia – vrátane na diagnózu Covid-19.

Keďže u jednotlivcov prevláda subjektívne hodnotenie situácií a častokrát aj nedostatok sebakritiky, nie je možné očakávať, že iniciatíva pre tak potrebnú zmenu vyjde od nás – ľudí.

Kedysi na začiatku systému stravné lístky platili len ako náhradné platidlo v sieti reštaurácií či jedálni (vrátane podnikových kantín). Stravné lístky v dnešnom ponímaní sa stali biznisom a tým aj predmetom lobbyistických skupín. Preto sledujem, ktorej vplyv z nich prevažuje a ovplyvňuje politické rozhodovanie v otázke „stravných lístkov“.

V dôsledku zanedbávania sociálnej politiky vo veci zdravej výživy zamestnancov môžeme povedať, že táto je – spolu so sprievodným stresom, vyvolaným neistotou, čo príde, jedným z faktorov zvýšeného počtu ochorení na Covid-19.

Ak by štát pristúpil čo len k návratu systému: stravné poukážky len na jedlo, teda v prípade neexistujúcej „firemnej kantíny“ len na úhradu konzumácie jedla v reštauráciách či jedálňach, posilnil by okrem iného aj podmienky pre obnovu gastronomických prevádzok. Získali by tým viaceré strany: štát by svojim jednaním jednoznačne ušetril, zamestnanci sa mohli sami rozhodnúť, ktoré gastro zariadenia spĺňajú ich predstavy o zdravej výžive a progresívne gastro prevádzky by rýchlejšie obnovili svoje výkony.