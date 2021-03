Spor Matovič a Sulík je o spore medzi politikami!

To, čo uchádza mnohým, zdá sa, že aj médiám, je fakt, že spor dvoch špičkových politikov Matovič a Sulík nie je sporom politikov, ale o spore medzi jednotlivými politikami - konzervatívcami a liberálmi...

Žiadna z politických strán nie je vo svojej ekonomickej teórii tak transparentná, ako je strana Sloboda a solidarita. Politická ekonómia je základ, ktoré vytvárajú podmienky pre nadstavbu (sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, kultúrnu), teda oblasti, v ktorých liberáli majú spravidla tiež jasno. Napriek tomu práve strane SaS Corona kríza postavila bariéru, a to už hneď na začiatku vstupu SaS do vlády. Podnikanie potrebuje svoje slobody, ináč ustrnie vo svojom vývoji a odumrie vo svojich invenciách.

Kríza nechtiac poskytla väčší priestor opatrnosti, obavám a strachu. Riadenie krízy preto prešlo logicky v mnohých krajinách sveta práve do rúk konzervatívcom.

Badať to aj v našej krajine. Predvolebné sľuby, plné optimizmu a zmien, postupne ustupovali tlaku zodpovednosti za udržanie života a nie vzkriesenie toho nového – sľubovaného. Rok poslušnosti, uskromňovania sa, pokory, dodržiavania nariadení zanechali stopy na nás všetkých. Ba čo viac, mnohých priviedli bližšie k hranici chudoby. Ba čo horšie, mnohým kríza vzala nádej do budúcnosti. Prehlbovala sa apatia, vyčerpanosť, nedôvera, ba dokonca aj nenávisť.

V čase, keď mnohí ľudia myslia „na seba a na teraz“, keď sa politický boj prehlbuje a niet konca kraja diskusiám o tom, čo sa stalo v minulosti, je dôležité, aby politici mysleli na to, čo bude zajtra. V mediálnom šume zatiaľ počuť len hlas liberála Sulíka zamýšľajúceho sa nad ďalšími krokmi ministerstva, ktoré v boji o jeho „ekonomický charakter“ opustil svojou vynútenou demisiou.

Blížiace sviatky oživuje slovo „desatoro“, silnie kritika pre obmedzovanie náboženskej slobody, pričom väčšina prijíma túto kritiku prirodzene. Na rozdiel od tej, týkajúcej sa ekonomiky, teda nie rozporuplne. Pretože Corona kríza postihla nielen slobodu vyznania, ale aj slobodu podnikania. Duša má rovnaké potreby ako telo. Disharmónia škodí všetkému a zapríčiňuje choroby. Vrátane disharmónie riadenia spoločnosti.

Konzervativizmus a liberalizmus, sami o sebe antagonistické, potrebujú vyvážený stred alebo vzájomné pochopenie a schopnosť dosiahnuť dohodu. Pokiaľ existujúce strany stredu zotrvajú v pozícii nezainteresovaných osôb – alebo čo by bolo horšie – pridali sa na jednu či druhú stranu, pre boj dvoch antagonistov prehrá celá spoločnosť.

Preto si nezakrývajme oči pred hlavnou príčinou problému, nedajme sa zviesť konfliktom dvoch ľudí. Po Corona kríze nielen Slovensko, ale aj celý svet, potrebuje progresívne zmeny, nový pohľad do budúcnosti. Liberálne myšlienky sa začínajú ozývať po celom svete – či už sú to slová amerického prezidenta Joe Bidena smerom k Číne či Rusku, ale napríklad aj zvýšený záujem iných politických strán o účasť liberálov z FDP na riadení najvyspelejších spolkových krajín Nemecka. Nie konzervativizmus ale liberalizmus majú v súčasnosti schopnosť priniesť krajinu vpred. Kto neverí, nech sa pozrie do dejín, nech nazrie, ako sa riešili pokrízové či povojnové obdobia a následne nech sa rozhodne, komu bude veriť a podporovať tak, aby sa veci z rúk nikomu nevymkli spod kontroly.